Neu und interaktiv: Sei dabei, wenn »Paderborn träumt«

Nachdem das junge Theater »youTH-on-stage« seine für den Mai geplanten Aufführungen von »Los der kleinen Träume« zunächst auf den Juli verschieben muss, starten die jungen Schauspieler*innen in der Zwischenzeit ein große Aktion, die auch vom HEFT unterstützt wird:

Paderborn träumt

Dabei werden Träume von Menschen aus Paderborn jeden Alters gesammelt. Es gibt gute Träume oder schlechte Träume, Wunschträume, die sich auf die Stadt beziehen, individuelle, vielleicht immer wiederkehrende Träume. Träume von der Liebe, zeitkritische Träume, surreale Träume, mutige Träume, satirische Träume, rosarote-Brillen-Träume, Zukunftsträume – jeder Traum verdient geträumt zu werden, sofern er keinen anderen verletzt.

So geht’s:

Schickt euren Traum auf den Instagram-Account you_th_onstage oder per E-Mail an you-th-onstage-paderborn@web.de (bitte Name und Alter angeben).

Aus den Einsendungen werden 1-3 Träume gezogen und deren Träumer*innen werden für einen Podcast interviewt.

Die schönsten Träume werden im HEFT veröffentlicht.

Dieses Projekt wird vom Kulturamt der Stadt Paderborn und dem Paderborner Kultursoli unterstützt.

Alle Infos unter gibt es hier.