Neues Faltblatt: Paderquellgebiet – das sprudelnde Herz der Stadt

Ein einzigartiges Naturphänomen sind die rund 200 Quellen der Pader, die mitten in Paderborn im Paderquellgebiet entspringen. Sie gehören zu den stärksten Quellen Europas und bilden den Ursprung der Pader – mit gut vier Kilometern Deutschlands kürzester Fluss. Aber was macht die Pader und die „grüne Lunge“ Paderborns so besonders? Antworten gibt das neue Faltblatt „Paderquellgebiet – das sprudelnde Herz der Stadt“, das von der Tourist Information in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz und Grünflächen und dem Verein Freunde der Pader aufgelegt und von der Agentur MorschWerbung gestaltet wurde. Umfangreiche Informationen zu verschiedenen Themen rund um die Pader und das Paderquellgebiet werden angesprochen, ein Gebietsplan mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten leitet die Besucher. Auch die Geschichte des Paderquellgebiets, die Tier- und Pflanzenwelt sowie die energetische Nutzung des Paderwassers werden erläutert. Die zahlreichen Fotos hat der passionierte Hobbyfotograf Josef Bröckling eigens für das Faltblatt aufgenommen.

Das neue Faltblatt „Paderquellgebiet – das sprudelnde Herz der Stadt“ ist bei der Tourist Information Paderborn erhältlich (Tel. 05251 8812980, E-Mail: tourist-info@paderborn.de) und kann hier heruntergeladen werden:

https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/service/_194973.php.

(Aufnahmeort Foto: Mittleres Paderquellgebiet) von links: Claudia Warneke (Techn. Beigeordnete der Stadt Paderborn) und Dieter Honervogt (Vorsitzender des Verkehrsvereins und der Freunde der Pader), im Hintergrund: Stefan Buschmeier (Mitarbeiter im Amt für Umweltschutz und Grünflächen – zuständig für die Pader), Ulrich Zacharias (Mitarbeiter der Tourist Information Paderborn), Karl Heinz Schäfer (Geschäftsführer des Verkehrsvereins Paderborn); Foto: Harald Morsch