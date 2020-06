Neustart! Marianne und Eckhard Wiemann am 27. Juni im Deelenhaus

Nach 12 Wochen des Schweigens eröffnet die Kleine Bühne Paderborn mit guten Freunden: Wiemanns, Beethoven, Mozart, u.a. In einem einstündigen Programm werden die beiden Klavierviertuosen mit zwei und vier Händen endlich wieder unmittelbar gestaltete Töne und Musik in die Gehörgänge wehen.

Es kracht und blitzt, es wird ganz still, es unterhält, macht gute Laune und regt zum Nachdenken an.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und findet unter den Maßgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung statt. Das bedeutet: Nur 40 Plätze, keine Pause, Abstands- und Hygieneempfehlung, Mund-/Nasenschutz bis zum Platz.

Nur Online-Tickets, damit werden alle Besucher eindeutig registriert.