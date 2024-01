Noch ein Martini und ich lieg‘ unterm Gastgeber am 3. und 4.2. im Deelenhaus

In den Roaring Twenties war sie die Königin von New York. Ihre scharfe Zunge und ihr beißender Witz wurden Legende. Sie stritt mit Ernest Hemingway, schlief mit F. Scott Fitzgerald und soff mit Truman Capote. Dorothy Parker schrieb für Vogue, Vanity Fair und den New Yorker und gehörte zur legendären Tafelrunde des Hotels Algonquin, wo sich die kulturelle Szene der Stadt traf. Ihre sarkastischen Verse und pointierten Kurzgeschichten erzählen von zerplatzten Träumen und dem Warten auf das Klingeln des Telefons. Sie machte als Drehbuchautorin in Hollywood Karriere und landete wegen ihres Engagements gegen Rassismus und Faschismus auf der Schwarzen Liste von Senator McCarthy.

In der Fassung von Alice Asper wird das unkonventionelle Leben der Dorothy Parker portraitiert, man entdeckt hinter der zynischen Fassade eine sensible Frau auf der Suche nach dem großen Glück.

Cornelia Schönwald liest und spielt. Grandios!

Beginn: jeweils 19.30 Uhr

Karten: https://deelenhaus.ticket.io