Nomadland am 19.2. im Theater Paderborn

Die Wirtschaftskrise des Westens der USA macht auch vor der Bergbaustadt Empire in Nevada nicht Halt: Schließlich wurde ihr sogar die Postleitzahl entzogen, womit die Stadt faktisch aufgehört hat, zu existieren. Auch die 60-jährige Fern, die nach dem Tod ihres Mannes allen bisherigen Halt verloren hat, hält nichts mehr in Empire. Sie packt das Nötigste ihrer Habe in ihren weißen Van, um sich damit, ohne eine bestimmte Richtung oder ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben, auf den Weg zu machen, als moderne Nomadin ein Leben außerhalb der konventionellen Gesellschaft zu erkunden.

Nomadland ist ein Filmdrama der gebürtigen Chinesin Chloé Zhao aus dem Jahr 2020. Der preisgekrönte Film gewann unter anderem bei den Filmfestspielen von Venedig 2020 den Goldenen Löwen und drei Oscars (Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin).

Beginn: 19.30 Uhr