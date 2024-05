Internationaler Museumstag im HNF am 19.5.

Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ wird am 19. Mai der Internationale Museumstag gefeiert. Auch das Heinz Nixdorf MuseumsForum ist dabei – eine hervorragende Gelegenheit, im HNF hautnah mehr über die Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik zu erfahren. Zwischen 11 und 15 Uhr werden stündlich thematische Führungen durch das Museum angeboten. Sie nehmen die Besucher mit in die Welt der Röhren und Rechner, der Codes und Chiffren, der Zahlen und Maschinen, der Datenspeicherung oder verschaffen ihnen einen Überblick über die Geschichte des Computers. Der Eintritt ins gesamte HNF ist an diesem Tag frei wie auch die Teilnahme an den Führungen!

Eine Anmeldung zu den Führungen ist erforderlich auf www.hnf.de/museumstag2024.