Öffentliche Führung durch das Stadtmuseum am 1.3.

Kulturamtsleiter Christoph Gockel-Böhner führt immer am ersten Sonntag des Monats um 11.30 Uhr durch das Stadtmuseum. Das Stadtmuseum Am Abdinghof widmet sich den Fragen: Was ist Paderborn? Was definiert die Identität dieser Stadt und was kennzeichnet sie? Die Antwort ist wenig überraschend: Es gibt nicht eine einzige Identität Paderborns, sondern es gibt viele. Unterschiedliche Interessengruppen, historisch oder aktuell, konstruieren verschiedene Identitäten. Der Rundgang geht durch die neue Dauerausstellung zur Stadtgeschichte mit dem Bilderturm, den Häusermodellen, dem Sammlungs- und Erinnerungsspeicher sowie dem Kreuzgang mit der Glocke des dänischen Künstlers Henrik Plenge-Jacobsen. Spannend und informativ, lassen Sie sich überraschen!

Der Eintritt beträgt fünf Euro inklusive der Führung.

Beginn: 11.30 Uhr