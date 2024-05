Offene Ateliers 2024 am 1. und 2. Juni

In diesem Jahr öffnen die Ateliers zum 22. Mal ihre Türen für interessierte Besucher:innen und heißen sie herzlich willkommen: Samstag, 1. Juni, 15-19 Uhr und Sonntag, 2. Juni, 11-18 Uhr. Über 50 Künstler:innen aus Paderborn und Umgebung beteiligen sich und laden zu einem Besuch ein. Informationen hierzu erhalten Interessierte unter anderem durch die ARTBOX, gefüllt mit Kunstpostkarten der jeweiligen Ateliers, die u.a. beim Kunstverein, der Tourist Information, in der Stadtbibliothek und im Stadtmuseum erhältlich ist.

Am 1. Juni wird eine Atelier-/Stadttour zu Fuß mit der Kunsthistorikerin Heike Sondermann angeboten. Die Tour beginnt um 15 Uhr mit der Ateliervorschau im Kunstverein und besucht anschließend die Ateliers Raum für Kunst, Petra Lettermann, Maximilian Mann und Claudia Cremer-Robelski.

Am 2. Juni werden zwei Radtouren angeboten. Tour 1 für E-Bikes führt zu atelier@19 mit der Gastkünstlerin Christiane Lenz, Dagmar Venus, Wolfgang Stratmann (Bild) und Wolfgang Brenner. Danach wird das Atelier The Good Hood mit den Künstler:innen Anna Penning, Julia Siegmund, Olav Schiedel und Schwizzle besucht. Weitere Ziele sind die Ateliers von Christine Steuernagel und Zita Ochs. Die 12 km lange Tour startet vor der Paderhalle um 11 Uhr.Die Tour endet um ca. 15.30 Uhr.

Tour 2 für nicht motorisierte Fahrräder startet dum 11 Uhr am Kunstverein. Es werden die Ateliers von Burkhard Lohren, die Karlswerke mit Fred Baumgart und Dagmar Körkemeier, Eva Wilcke, Hyazinth und die Offenen Ateliers in der Kulturwerkstatt mit den Künstler:innen Doris Asmuth, Katharina Lüke, Roswitha-Joy Pavel, Klara Maria Uhle und Birgit Voß besucht.

Weitere Infos: www.oa-pb.de