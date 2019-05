Offene Ateliers am 1. und 2. Juni

Die teilnehmenden KünstlerInnen öffnen ihre Ateliers für die BesucherInnen am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. An verschiedenen Stellen in der Stadt ist wieder die bekannte Artbox mit Postkarten und vielen Informationen erhältlich. Auch auf der Internetseite der Offenen Ateliers unter www.oa-pb.de finden Sie Stadtpläne, Informationen zu den teilnehmenden Künstlerinnen, das Grußwort des Bürgermeisters, das Programm und die Termine, die ARTouren und vieles mehr.

Wie immer findet im Kunstverein Paderborn e.V. , Westernstraße 7, die Begleit- & Informationsausstellung zu den Offenen Ateliers statt.