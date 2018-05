Offene Ateliers am 2. & 3. Juni

Die Künstlerinnen und Künstler aus dem Umkreis Paderborns werden gemeinsam an diesem Wochenende ihre Ateliers für Besucher öffnen. Interessierte können so Kunst „hautnah” erleben, Atelierluft schnuppern und mit den teilnehmenden Künstlern ins Gespräch kommen. Am Samstag sind die Ateliers ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Die Türen schließen sich um jeweils 19 Uhr.

Weitere Infos: www.oa-pb.de