Oliver Behrmann: Fishing ab 2.11. im Raum für Kunst

Mit etwa 500 neonfarben-fluoreszierenden schwebenden Fischen, die aus Plastikflaschen gemacht worden sind und im Raum zu schweben scheinen, regt der in Santa Cruz de Tenerife geborene und seit 2016 in Paderborn ansässige Künstler Oliver Behrmann zu einem kritischen Nachdenken über unser Konsumverhalten und unseren Umgang mit Umweltkatastrophen ein. Der Künstler schafft in seiner spektakulären Arbeit einen Raum im Raum, in dem seine kreierte Welt nicht nur visuell, sondern auch akustisch erfahrbar wird, denn zusätzlich zu der Rauminstallationen aus fluoreszierenden Fischen werden Videoarbeiten des Künstlers projiziert und Klanginstallationen verfremden Außengeräusche.

Laut den Vereinten Nationen wird es im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische in den Ozeanen geben. Angesichts dieser Umweltkatastrophe erinnert uns Behrmanns Arbeit daran, wie wichtig es ist, dass wir uns dieser Umstände bewusst werden und unser Konsumverhalten ändern.

Die Ausstellung wir am 2.11. um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 11.11. zu sehen.

Öffnungszeiten: Mo. bis So. von 15 bis 20 Uhr