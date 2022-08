Oliver Kleibrink: The Glowing ab 19.8. im Raum für Kunst

Während seiner „Cold Kiss in the Dark-Reportage“ über die Menschen in der Paderborner Drogenszene (2017 bis 2019) lernte der Paderborner Fotograf Oliver Kleibrink den damals 45-jährigen Markus kennen. Im Jahr 2019 entschloss er sich, aus der Drogenszene auszusteigen. Kleibrink begleitet Markus bei dessen Veränderungsprozess auf der Suche nach neuen Lebensperspektiven. Es folgte eine mehrjährige intensive Auseinandersetzung mit Markus, seiner Lebenssituation sowie mit den auf ihn einwirkenden Schwierigkeiten.

In seiner Ausstellung zeigt Kleibrink bis zum 28.8. ca. 20 groß- und mittelformatige Farbfotos sowie eine große Holz-Skulptur von Markus.

Zur Vernissage am 19. August um 19 Uhr wird Oliver Kleibrink seinen neuen über 160-seitigen Bildband „The Glowing“ präsentieren. Das Layout stammt vom Paderborner Grafik-Designer Harald Morsch, Herausgeber ist der Paderborner Cheezze e.V. – Manufaktur für zeitgenössische Fotografie.

Zur Frage: „Wie kann ich (m)ein erfülltes Leben gestalten?“ wird es außerdem eine Gesprächsrunde geben. Unter der Leitung der Moderatorin Julia Ures werden geladene Gäste aus Kultur, Religionspädagogik und Psychologie von ihren eigenen Erfahrungen berichten und wichtige Aspekte dieses Themas aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Musikalisch begleitet wird der Ausstellungsabend von Sven Niemann alias Cut Spencer (4 Old Kids).

Öffnungszeiten: Sa. 10-18 Uhr; So. bis Fr. 16-19 Uhr

Vernissage: Freitag, 19.08.22; 19.00 Uhr

Führungen für Gruppen sind nach Absprache buchbar (0157/78957460).

Der Eintritt ist frei.