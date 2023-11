Olivier Kleine: Artworks ab 1.12.

Unter dem Titel „Artworks“ präsentiert der Paderborner Grafiker und Musikproduzent Olivier Kleine bei FAST (Rosenstr. 16) zunächst vom 1. bis 3.12. seine neueste EP mit Tracks, die sich spielerisch zwischen Hip-Hop und elektronischer Bassmusik bewegen. Zu jedem Track hat Olivier ein grafisches Kunstwerk geschaffen, das zusammen mit weiteren Kunstdrucken im Plakatformat zu sehen sein wird.

Zur Vernissage am 1.12. ab 18 Uhr gibt es eine Live-Musikperformance mit Gast-Rapper:innen aus der Region und anschließender Atelierparty.

Der Künstler wird zur Vernissage sowie beim verkaufsoffenen Sonntag am 3.12. persönlich anwesend sein.

Die Ausstellung wird dann noch bis zum 7. Januar in den Vitrinen von FAST zu sehen sein.