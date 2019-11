One World Party am 9.11. in Borchen

Star des Abends wird Heinz Ratz mit seiner Band „Strom & Wasser feat. The Refuguees“ sein. Bereits 2012 nahm er Musiker aus Flüchtlingslagern in seine Band auf. Obwohl manche in ihren Ländern schon bekannt waren, konnten sie weder Geld noch Instrumente bei Ihrer Flucht mitnehmen. Schon bei ihrer ersten gemeinsamen Konzert Tour begeisterten sie über 200.000 Zuhörer.

„Analogue Birds“ bezeichnen ihre Musik der „InterNatural NuBeatz“ – als hör- und tanzbare Weltmusik aus Jazz, Trance, Dancehall & Breakbeats. Musik nicht nur für Hipster – wie die Resonanz des Bayrischen Rundfunks („Der unbestrittene Publikumsliebling des Festivals“) und das Alt Hippie Festival Herzberg („Die große Entdeckung“) bestätigen.

Die Borchener Gemeindehalle aufheizen wird die lokale Band „Jamberry“ mit 70er-Jahre Rock mit treibendem Beat und Marshall Sound.

Die Flüchtlingshilfe Borchen (www.fluebo.de) organsiert dieses Event mit finanzieller Unterstützung diverser Institutionen.

Eintritt: 12,- oder 8,- Euro (ermäßigt). Beginn: 19 Uhr