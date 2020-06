Open-Air-Konzert mit Manfred Maurenbrecher am 20. Juni

Mit seinem neuen Programm „Inneres Ausland“ und der unbändigen Lust, wieder auf der Bühne zu stehen, ist der Liedermacher Manfred Maurenbrecher

am 20. Juni im Schloss Hamborner Café Alte Schule zu Gast. Im Gepäck hat der Sänger die Titel seiner neuesten CD. Die vor der Corona-Krise produzierten Lieder können durchaus als Zustandsbeschreibungen heutiger Gefühlslagen gelten, seien es krude Reichsbürger-Ansichten oder die Versuche einiger Zeitgenossen, die Klimakatastrophe zu verharmlosen oder sie gar auf die Flüchtlinge abzuschieben. Es sind aber auch ganz private Lieder, wie zum Beispiel „Das Dunkel in mir“, in denen der 1950 geborene Song-Poet ein Stück seiner Seelenverfassung sichtbar macht. Auch wenn Manfred Maurenbrecher in der öffentlichen Wahrnehmung nie den Status eines Wecker, Wader oder Mey eingenommen hat, ist er mit seinen inzwischen 26 Alben und unzähligen Schallplattenpreisen und anderen Auszeichnungen einer der ganz Großen des Genres.

Das Konzert in Schloss Hamborn findet auf dem „Runden Platz“ zwischen Café und Schloss statt, beginnt um 20 Uhr und kostet 12,00/10,00 €.