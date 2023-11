Orange Day am 25.11.

Zum wiederholten Mal beteiligt sich der ZONTA Club Paderborn auch am 25.11.2023 an der internationalen Beleuchtungsaktion „Orange the World“ und freut sich auch in diesem Jahr über breite Unterstützung. Ab 17 Uhr erstrahlen markante Gebäude in der Warnfarbe Orange, um die Notwendigkeit des Kampfes gegen sexualisierte Gewalt zu unterstreichen. In diesem Jahr werden dies im Kreis Paderborn die folgenden sein: Hoher Dom, Theater Paderborn, Home Deluxe Arena, Flughafen Paderborn-Lippstadt, Universität Paderborn, Hauptgebäude der Firma dSPACE, VerbundVolksbank OWL am Neuen Platz, Hotel Arosa, Schöningh Verlagshaus, Schloß Neuhaus, Deelenhaus, Apotheke am Neuen Platz, Firma Imoled (DigitalScreens), Gebäude Matern Architekten, zwei Filialen von Goeken backen, die Wewelsburg, die Rathäuser in Paderborn und Büren, Mittelmühle und Niedermühle Büren, Kundencenter des PaderSprinter, Firmengebäude Jacoby in der Kisau, die „Alte Pforte“ am Westphalenhof, das Kreishaus Paderborn und der Brunnen vor dem HNF – Heinz Nixdorf Museumsforum, das seine Eintritts- und Workshopeinnahmen dieses Tages an das Frauenhaus Paderborn spenden wird.

