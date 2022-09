Orchestral Explosion live am 19.9. in der PaderHalle

greenbeats – Europas bekanntestes Percussion Ensemble – zieht neue Saiten auf und kreiert eine Symbiose aus Drum Show und Symphonieorchester: Rund 40 Musiker*innen werden in einer fulminanten Live-Performance das Publikum begeistern. Die Kraft, Energie und Leidenschaft der greenbeats verschmilzt mit dem unverwechselbaren Orchester-Sound zu einem Klangerlebnis, das Gänsehaut garantiert.

Seit über 15 Jahren stehen die Musiker*innen der greenbeats auf der Bühne und blicken auf über 600 erfolgreiche Konzerte zurück. Highlights sind die Tournee mit DJ Bobo oder TV-Auftritte beim RTL Supertalent, Carmen Nebel und im ZDF Fernsehgarten.

Das Programm „Orchestral Explosion“ reicht von emotionaler Filmmusik im typischen Hollywood-Gewand über stimmungsvolle Disney-Sounds bis hin zu beliebten Klassikern wie Ravels Bolero und Bizets Carmen. Höhepunkt des Abends wird die Uraufführung der 14-minütigen greenbeats-Suite sein. Dieses exklusive Werk haben Deutschlands populärste Filmkomponisten von IMAscore eigens für diesen Abend geschrieben. Erstmalig kommt auch die greenbeats Marching Snareline mit hochkarätigen internationalen Gastmusiker*innen zum Einsatz. Starker Partner an der Seite der greenbeats ist The Anglehook Symphonic Orchestra unter Leitung von Stephan C. Winkelhake.

Percussion trifft Symphonieorchester – ein Konzert, das Maßstäbe setzt!

Beginn: 20 Uhr