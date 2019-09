Orgel von zart bis hart am 9.9. in der Herz-Jesu-Kirche

Am Montag, den 9. September 2019 um 19 Uhr erklingen Songs aus den unterschiedlichsten Bereichen der populären Musik – von zarten Melodien aus bekannten Musicals bis zu Rocksongs der knackigen Sorte – lassen Sie sich überraschen von den Interpretationen von Hannah Stalljann an der Geige und Florian Brakhane an der Orgel. „Metallica“, „Iron Maiden“ oder „Green Day“ beispielsweise sorgen für rockige Vibes, zärtliche Gefühle kommen dann bei bekannten Disney-Melodien auf. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche musikalische Reise mitten ins Herz in der Kirche am Westerntor. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der CityPastoral Paderborn ist frei.