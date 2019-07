Orimoto Buchfaltkunst am 16.7. in der Kinderbibliothek

In diesem Sommerferien-Workshop wird gezeigt, wie man alte Bücher in echte Kunstwerke verwandeln kann. Dabei werden die Seiten der Bücher auf eine bestimmte Art gefaltet oder geschnitten, sodass am Ende ein zuvor ausgewähltes Motiv zu sehen ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung erforderlich.

Kinder ab 8 Jahren können mitmachen. Bitte Anmeldung unter: stadtbibliothek@paderborn.de (Betreff „SLC“)