Out of the Box 2.0 am 17.11.

Eine athletische und akrobatische Tanz-Performance für Kinder ab 6 Jahren und ihre Familien, die sich mit dem „Begrenztsein“ auseinandersetzt. Eine Gruppe trifft sich in einem begrenzten Raum – einer lebensgroßen Box, in die man von allen Seiten hineinsehen kann. Während die eine Person hart daran arbeitet, in die Box hineinzukommen, will eine andere den gesamten Innenraum für sich haben, während eine andere versucht, alle Grenzen zu beseitigen. Alle Zuschauer sind irgendwie nebenbei in die Aufführung involviert. Soll ich jemandem helfen, der versucht, in die Kiste zu kommen, oder tue ich was dagegen oder gucke ich nur zu? Ist der Junge, der weiter unten steht, Teil der Aufführung oder nicht? Würde ich selbst in die Box steigen wollen?

The 100 Hands, Tanztheater aus Breda, Niederlande.

Eintrittspreise 6,- Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Ort: Aula der Friedrich-Spee-Schule, Weißdornweg 6