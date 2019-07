OVE am 31.7. auf dem Rathausplatz

So pointiert, so uplifting, so true waren OVE noch nie, und ihr aktuelles Album „Abruzzo“ ist ihr bestes. Es sollte in Autos laufen oder in Eisdielen; es darf aus Ghettoblastern erschallen, die beim Rollschuhfahren auf Schultern getragen werden. Oder diese Musik sollte auf dem Rathausplatz dem Libori-Partyvolk in die Beine fahren!

Beginn: 21 Uhr