OWL Challenge vom 8. bis 11.9. auf dem Schützenplatz

Es ist Jubiläumszeit für das internationale Springturnier auf dem Paderborner Schützenplatz. Zum 20. Mal treffen bei der OWL Challenge Lokalmatadore sowie Nachwuchspferde und -reiter aus Ostwestfalen-Lippe auf internationale Springsportgrößen. Beste sportliche Bedingungen und westfälische Gemütlichkeit im Schatten der alten Kastanien, die den Turnierplatz zu einem der schönsten in Deutschland machen, locken die internationale Springreiterriege an die Pader.

Mit einer sehr hoch dotierten Zwei-Sterne-Tour mit dem Championat von Paderborn und dem Großen Preis von OWL als sportlichem Höhepunkt des Turniers, sowie vielen weiteren sportlichen Highlights, sind die Paderborner Turniertage ein Erlebnis für große und kleine Pferdefans. Auch in diesem Jahr begeistert zudem die Fohlenauktion des Westfälischen Pferdestammbuchs das Publikum.

Für die Springreiter der Region ist die OWL Challenge stets ein Saisonhöhepunkt. Die besten Reiter aus den regionalen Qualifikationsprüfungen zur „Sparkassen-Trophy“ ermitteln im großen Finale auf dem Schützenplatz ihren Sieger. Der spannende Wettkampf der Kreisreiterverbände mit der Team-Trophy darf in diesem Jahr natürlich auch nicht fehlen.

www.OWL-Challenge.de