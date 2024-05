Pader-Kultour am 19.5.

Der Pfingstspaziergang mit kulturellen Höhepunkten hat in Paderborn Tradition. Bereits zum 12. Mal findet die Pader-Kultour 2024 statt. Zwischen 14 und 19 Uhr bieten über 30 Künstler:innen an 19 Standorten im Grünen entlang der Pader ein buntes Programm mit Straßentheater, Musik, Poesie, Ausstellung u.v.m. Eintritt frei – alle künstlerischen Angebote kosten keinen Eintritt und sollen Jung und Alt eine bunte Vielfalt der Paderborner Kulturszene näher bringen. Engagiert sind auch Künstler:innen aus anderen Regionen Deutschlands, sowie Frankreich, den Niederlanden, Italien und Spanien. Das Stadtmuseum zeigt passend zur Pader-Kultour auch eine Ausstellung mit Videoinstallationen zum „Leben an der Pader“. Das Stadtmuseum und die Museen im Schlosspark haben am Veranstaltungstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Stadtbibliothek am Kardinal-Degenhardt-Platz ist geöffnet. An fünf Stationen entlang des Weges bieten diverse Streetfood-Stände Snacks und Getränke an.

In einer Web-App (https://kulturamt-paderborn.lineupr.com/pader-kultour-2024) finden Sie Informationen zu einzelnen Künstler:innen sowie Hilfe bei der Navigation zu den Auftrittsorten und der Zusammenstellung eines persönlichen Plans.

Auch ein Busshuttle ist wieder eingerichtet. Egal, ob Sie von einem Ende zurück zum Anfang wollen oder Ihnen unterwegs die Puste ausgeht. Der Padersprinter holt Sie an insgesamt fünf Haltestellen zwischen Maspernplatz und Schloß Neuhaus ab und sorgt dafür, dass Sie gut ankommen.