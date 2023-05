Pader-Kultour am 28.5.

Der Pfingstspaziergang mit kulturellen Höhepunkten hat in Paderborn Tradition. Bereits zum 11. Mal findet die Pader-Kultour 2023 statt. Zwischen 14 und 19 Uhr bieten über 20 Künstler:innen an 16 Standorten im Grünen entlang der Pader ein buntes Programm mit Straßentheater, Musik, Poesie, Ausstellung und vieles mehr an. Alle künstlerischen Angebote kosten keinen Eintritt und sollen jung und alt eine bunte Vielfalt der Paderborner Kulturszene näher bringen. Engagiert sind auch Künstler aus Belgien, Holland und anderen Regionen Deutschlands. Die Museen im Schlosspark haben am Veranstaltungstag bei freiem Eintritt geöffnet. Auch die Stadtbibliothek ist geöffnet.

Alle Informationen zu den Künstlern der Pader-Kultour finden Sie in der kostenlosen Webapp https://kulturamt-paderborn.lineupr.com/pader-kultour-2023/ und auf der Webseite www.paderborn.de/pader-kultour

(Foto: Klirr Deluxe)