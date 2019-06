Pader-Kultour am 9. Juni

Mit der Pader-Kultour feiert Paderborn seinen Ursprung – die Pader, Deutschlands kürzester und gleichzeitig ergiebigster Fluss, prägt das Stadtbild Paderborns auf eindrucksvolle Weise. Besonders deutlich wird dies im mittleren Paderquellgebiet, dessen Neugestaltung in diesem Jahr abgeschlossen wurde. Inspiriert von den Wegen und Irrwegen des Wassers steht die Pader-Kultour in diesem Jahr unter dem Motto „Labyrinth“. Den 4 km langen Weg – von den Quellen bis zur Mündung – säumen 36 Künstler und Gruppen an 24 Standorten. Einige der Akteure setzen das Thema künstlerisch um. Passend zum Motto hat in diesem Jahr der Paderborner Künstler Hyazinth Pakulla das Titelbild der Pader-Kultour gestaltet.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Um 18.30 Uhr findet vor der Stadtbibliothek die abschließende Abendshow mit dem Paderborner Vokalensemble „Anis oder Mandel“, dem „Magellan Shanty-Chor“ und einer stationären Stadtführung mit Erwin Grosche statt.

Das komplette Programm gibt es an dieser Stelle zum Download:

