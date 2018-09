Paderborn Challenge vom 6. bis 9.9. auf dem Schützenplatz

Die Paderborn Challenge hat einfach dieses ganz besondere Flair. Unter der urigen Kastanie auf dem traditionsreichen Schützenplatz lässt sich bei spätsommerlichem Wetter noch mal internationaler Top-Sport unter freiem Himmel genießen. Das wissen nicht nur die zahlreichen Zuschauer zu schätzen, sondern auch die Reiter.

Als fünfte und letzte Etappe der DKB-Riders Tour vor dem Finale in München ist Paderborn für die Springreiterelite eine Pflichtstation. Wertungsprüfung der DKB-Riders Tour ist der Große Preis von Paderborn am Sonntagnachmittag. Aber die Paderborn Challenge hat noch viel mehr zu bieten, z.B. den Eggersmann Junior Cup für Junioren und Junge Reiter oder den KASK Youngster Cup für Nachwuchspferde.

Am Freitagvormittag wird das Turnier traditionell vom Kinderlachen erfüllt, dann lädt nämlich die Stadt Paderborn ihre jüngsten Bewohner zur Paderborn Challenge ein und unterhält die Kinder mit vielen Aktionen rund um den Turnierplatz. Überhaupt gibt es für die jungen Challenge-Besucher viel zu entdecken und für Eltern und Großeltern zahlreiche Möglichkeiten zu flanieren, zu shoppen und zu schlemmen.

www.paderborn-challenge.de