Paderborn macht ernst mit lustig

Gerade in Zeiten wie diesen gilt es, die Kultur zu feiern! Kultur verbindet, Kultur unterhält und gerade das Kabarett hilft, die Welt in unübersichtlichen Zeiten zu verstehen oder zumindest besser auszuhalten. Deshalb ist es dem KulturBüro-OWL ein besonderes Anliegen, im Mai das Kabarettfestival »Paderborn macht ernst mit lustig« in eine neue Ausgabe zu schicken. Vom 4. bis zum 16. Mai steht ein Programm an, mit dem Paderborn einmal mehr in der Ersten Liga der Unterhaltung spielt. Dabei sind: Sarah Bosetti, Grundschulkabarett Lehrgut (5.5.), Dieter Nuhr, die feisten, René Steinberg und Doc Esser, Gerburg Jahnke, Tresenlesen mit Jochen Malmsheimer und Frank Goosen. Außerdem steht die Aufzeichnung eines WDR5-Kabarettfestes mit HG Butzko, Sebastian23 und Anny Hartmann auf dem Programm.

Alle weiteren Informationen unter www.kulturbuero-owl.de