Paderborn – Stadt des Wassers am 8. August

Die mitten in der Stadt entspringende Pader hat seit jeher eine große Bedeutung für das Leben in Paderborn. Das Wasser wurde vielfältig genutzt: z.B. zum Bierbrauen, als Löschwasser bei Bränden oder um Mühlen anzutreiben. Das Wasserrad im Paderquellgebiet erinnert an die historische Wasserkunst, die das Wasser in die Oberstadt beförderte. Während dieses Rundgangs entdecken Sie Spuren der einstigen und heutigen Nutzung.

Der gut 90-minütige Rundgang beginnt um 14 Uhr vor der Tourist Information am Marienplatz und kostet fünf Euro pro Person. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Daher wird ein Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen dringend empfohlen. Unter dieser Internetadresse kann auch das Hygienekonzept der Tourist Information eingesehen werden, das bei den Stadtführungen zur Anwendung kommt.