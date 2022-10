PaderBORN TO BE WILD an der Studiobühne der Uni

Erleben Sie eine Zeitreise in das Jahr 1972 – dem Gründungsjahr der Universität! Das Ensemble der Studiobühne lässt die Jahre von Watergate und Pillenknick wieder lebendig werden und entführt in die Zeit von Flower-Power und sexueller Befreiung, von Prilblume, Hitparade und Raumschiff Enterprise. Freuen Sie sich auf live gespielte Hits von Janis Joplin, John Lennon, Elton John, The Doors oder den Carpenters.

Die nächsten Termine: 15., 29. und 31.10.

Karten unter 05251/605298 oder im Paderborner Ticket-Center unter 05251/299750.

Weitere Infos unter https://www.uni-paderborn.de/universitaet/studiobuehne