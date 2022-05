Paderborn und seine Graffitis – Riemeke am 7.5.

Nach dem großen Erfolg der ersten Führung „Paderborn und seine Graffitis“ gibt es eine zweite Tour. Diese führt schwerpunktmäßig ins Riemekeviertel in den Bereich zwischen Paderwiesen (Graffitistern), Florianwiese und Rathenaustraße – also im Wesentlichen zu den teils großflächigen Graffitis, die im Rahmen des Secret-City-Fassadenfestivals 2021 entstanden sind. Graffiti-Experte Sven Niemann erklärt dabei, was es mit dem Graffiti-Stern auf sich hat, führt zum größten Graffiti der Stadt und weiß so einiges über die Künstler:innen, die hinter den großflächigen Werken (Murals) stecken, zu erzählen.

Treffpunkt: Herzgrafftiti im Paderquellgebiet (14 Uhr)

Tickets unter unter www.paderborn.de/fuehrungen