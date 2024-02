Paderborn – Ungesehen: zusätzliche Termine

Paderborn: Heimat, Lebensmittelpunkt, eine Region mit Geschichte. Wer hier lebt, der liebt sie. Wer hier aufwächst, der kennt sie – und zwar wie die eigene Westentasche. Das denkt man zumindest. „Paderborn – Ungesehen“ zeigt Orte, die viele nicht kennen. Orte, die im alltäglichen Leben völlig untergehen, aber eigentlich total spannend sind. Er erzählt von Menschen und ihren Geschichten, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen. Der Dokumentarfilm von Julian Jakobsmeyer wirft einen Blick hinter die Fassaden des Paderborner Landes. In 150 Minuten begeben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Luft, unter die Erde und ins Wasser. Sie wagen sich in Bereiche, die sie zumeist nur von außen kennen. Sie entdecken Paderborn neu – jenseits des Offensichtlichen.

Wegen der großen Nachfrage hat das Pollux jetzt zusätzliche Termine bekanntgegeben.

