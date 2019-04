Paderborner Keramikmarkt am 27. & 28. April

Beim diesjährigen Paderborner Keramikmarkt zeigen 44 Keramik-Werkstätten und Ton-Ateliers eine bunte Vielfalt ihres keramischen Schaffens: Gebrauchs- und Gartenkeramik, Schmuck, Skulpturen, Gefäßunikate aus Steinzeug, Porzellan und Irdenware, von professionellen Keramikern und Künstlern gestaltet. Zum Schauen, Staunen, Bewundern und Kaufen ist das ganze Wochenende – jeweils von 10.30 bis 18 Uhr – Zeit. Wie jedes Jahr gibt es ein unterhaltsames Begleitprogramm: Live-Musik mit dem „Duo Malou“ aus Halle an der Saale (Pop, Jazz, Blues, Chansons), Vordrehen – Demonstration an der fußbetriebenen Töpferscheibe, fachkundige Führungen über den Keramikmarkt (Sa.um 14 und 16 Uhr, am So. um 12, 14 und 16 Uhr), kleines Café vor und in der Zentralbibliothek, Bücherbasar.

Die Zentralbibliothek ist marktbegleitend durchgehend geöffnet.