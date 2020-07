Paderborner Kultursommer 2020

Vom Sommer 2020 werden in und aus Paderborn nicht nur Erinnerungen an Vermisstes, Ausgefallenes und Verzicht bleiben, sondern auch an in dieser Krise besonders wichtige ganz neue Kulturerlebnisse, Entschlossenheit und Solidarität. Gemeinsam mit der Stadt haben Paderborner Kulturschaffende den Kultursommer Paderborn 2020 in kürzester Zeit entwickelt und umgesetzt.

Die Corona-Krise hat das gesamte öffentliche Leben verändert, für die Kultur bedeutete sie in weiten Teilen zunächst kompletten Stillstand. Spätestens die Absage des weltlichen Paderborner Libori-Festes machte deutlich, dass der Wegfall von Engagements und Auftrittsmöglichkeiten für Künstler/innen und das daraus resultierende Vakuum an Unterhaltung und Bildung durch Kultur ungekannte Ausmaße annehmen würde. Streaming und Spontanauftritte können weder die finanzielle Situation der Kulturschaffenden entschärfen, noch das essentielle Bedürfnis des gemeinsamen Erlebens (gerade in der Krise) für das Publikum befriedigen. Der Kultursommer macht vom 17. Juli bis zum 31. August 2020 beides wieder möglich: Den Kulturgenuss als unmittelbares Erlebnis, in dem man sich austauschen und finden kann, aber auch die Aufrechterhaltung und Formulierung einer Perspektive für alle Kulturschaffenden.

Der Kultursommer Paderborn 2020 präsentiert nicht einfach Bekanntes in abgespeckter Form. Vielmehr wird Neues erfahrbar gemacht, das es ohne Corona vermutlich nie gegeben hätte. Neue Formate, neue Spielorte, neue Erlebnisformen – das alles ist der Kultursommer Paderborn 2020.

www.paderborn.de/kultursommer