Paderborner Kultursommer: Orgelkonzert mit Martin Gregorius am 28.8. im Dom

Der junge aufstrebende Konzertorganist Martin Gregorius studierte in Danzig, Detmold, Paris und Lyon. Zahlreiche Wettbewerbe unterstreichen sein künstlerisches Renommee, zudem war er in der Konzertsaison 2017/2018 „Organist in Residence“ der Sapporo Concert Hall „Kitara“ in Japan. Im Zentrum des Abends steht die 3. Symphonie des großen französischen Komponisten Louis Vierne, dessen 150. Geburtstag wir in diesem Jahr gedenken.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr