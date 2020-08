Paderborner Kultursommer: Sazerac Swingers am 14.8. im Kulturgarten am Schloss

The Sazerac Swingers zählen zu den derzeit besten europäischen Bands, die den aktuellen, jungen New-Orleans-Jazz so spielen, wie er tatsächlich heutzutage in seiner Geburtsstadt zu erleben ist. Kein Retro, kein Vintage, kein Revival, sondern ein eigener Sound, eine beeindruckende Energie und Präsenz elektrisieren die Massen auf Festivals und Clubkonzerten und liefern eine Show, die ihresgleichen sucht. The Sazerac Swingers, benannt nach dem offiziellen Getränk der Stadt New Orleans, dem seit 1804 bekannten „Sazerac Cocktail“, machen jedes Konzert zur unvergesslichen Party auf musikalisch allerhöchstem Niveau.

Beginn: 20 Uhr