Paderborner Kultursommer: Wissen auf Rädern am 28.8. in der PaderHalle

Echte Wissenschaft. Echt unterhaltsam. Kabarettist Ingo Börchers vermittelt humorvoll und doch bestens durchdacht Wissen im Halbschlaf. Lachen und Lernen gehen eine chemische Reaktion ein, wenn sich der sympathische Besserwisser Börchers spannende Fachmenschen einlädt.

Sein Gast ist eine der beeindruckendsten Sportler-Persönlichkeiten, die in den letzten Jahren mit ihren Leistungen neue Maßstäbe setzten. Der Paderborner André Wiersig schwimmt gerne … und lange … und da, wo andere eher schon am Anfang aufgeben.

Musikalisch unterstützt wird der kurzweilige Abend von The Acoustic Groove Duo um Carsten Hormes und Tony Kaltenberg.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.