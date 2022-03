Paderborner Literaturtage beginnen am 18. März

Der französische Präsident Macron empfahl in seiner berühmten Rede vom März 2020 ein Rezept in der Pandemie: „Lisez! Lest! Entdeckt das Wesentliche wieder! Das ist wichtig in diesen Momenten.“ Die Paderborner Literaturtage schauen, was dabei rausgekommen ist. 2020 vom ersten Lockdown jäh unterbrochen, 2021 bis auf eine Plakataktion ausgebremst, kehren sie vom 18. bis 26. März 2022 vorsichtig wieder zurück, immer mit der Maßgabe, dass alle Veranstaltungen unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regelungen stattfinden.

Alle Informationen gibt es auf www.paderborn.de/literaturtage. Von dort gelangt man auch zur praktischen Web-App mit aktuellen Updates. Aber auch auf Papier gibt es das Programm. Die Broschüre liegt im Stadtmuseum und an vielen anderen Stellen aus.