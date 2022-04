Paderborner Literaturtage: Literaturparty am 7.4.

Mittelpunkt der Party sind nach dem Vorbild des französischen „Bal littéraire“ Autor*innen, die sich an dem Tag in mehreren Runden die Finger wund dichten und zu jedem Text einen tanzbaren Lieblingssong wählen. Der Text endet auf den Song-Titel. So entstehen Texte und eine Playlist. Die Schreib-Ergebnisse werden performt, die Songs gespielt, und es wird getanzt. Livemusik von einer Band gibt es auch. Thema der Literaturparty ist „Identität“.

Dabei sind Josephine von Blüten Staub (Leipzig), Michaela Frank (Paderborn), Tilman Rammstedt (Berlin; Foto: Marzena Skubatz) und Yannic Ban Biao Federer (Köln). Für die Live Musik ist Lu & Noah mit dabei, um das After-Party Set kümmert sich Open Rim.

Veranstaltungsort: Stadtcampus, Königstraße 1 (Zugang über Alte Torgasse)

Beginn: 19.30 Uhr

Eintritt frei.

Anmeldung erforderlich.