Paderborner Literaturtage vom 6. bis 15. März

Man darf schon sagen: Wer bei den Paderborner Literaturtagen (6-15. März mit einem kleinen Vorspiel am 5. März) 2020 nichts findet, der oder dem ist mit Literatur womöglich nicht zu dienen. Die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate, Orte und Literaturgenres kommen vor. Viele bekannte Leser*innen und Autor*innen aus Paderborn präsentieren Texte: Erwin Grosche, Heiko Grosche, Max Rohland, Gesa Köhler, Christina Seck, die Kneipenleser, Jann Wattjes, Sarah Lau, August Klar, Alex Paul, Ann-Britta Dohle-Madrid, Karsten Strack, Heike Haase, Charis Goer, Andreas Schwengel, der Paderborner Historiker und Domvikar Hans Jürgen Rade, die Ohrenspitzerbande und die Autorengruppe Zeilensprung sowie das der Multi-Könner Gero Friedrich/Erich Rentrow. Als Exoten tanzen auch Gruppen vom Paderborner TanzBau durch die Literaturtage, und Uli Lettermann, Jana Telgenbüscher und Eddi Kleinschnittger steuern Musik bei. Aus der Nachbarschaft kommen Albrecht Simons von Bockum Dolffs (Künstlerischer Leiter des Literatur- und Musikfests „Wege durch das Land“), das Lippekrimi-Duo Jürgen Reitemeier und Wolfgang Tewes, das Hövelhof-Duo Klaus H. Sindern und Werner Pfeil, die „Mama-Bloggerin“ Tina Ruthe aus Bielefeld und einige Schauspieler vom Bielefelder Theater. Einige davon sind sogar an mehreren Programmen beteiligt. Aber natürlich kommen zahlreiche Gäste aus der Ferne nicht zu kurz, darunter die Autorin Isabelle Lehn (Leipzig), die Kinderbuchautorin Antje Szillat, der Bestsellerautor Peter Prange, die jung gebliebene Hamburgerin Greta Silver, der Tagesschau-Sprecher und Triathlet Thorsten Schröder und mit Andrea Schwarz aus dem Emsland eine der meistgelesenen christlichen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Stargast am letzten Tag ist der Spoken-Word-Künstler Bas Böttcher (Foto: Felix Warmuth). Der Miterfinder der deutschsprachigen Spoken-Word-Szene probiert in Paderborn mit dem renommierten Kuss Quartett aus, wie vertrackte Streichquartett-Sätze von Beethoven und anderen mit gesprochener Wortkunst als Verbindung von Klang, Rhythmus, Zeit und Sinn zusammen gehen.

Das komplette Programm findet sich in einer Broschüre, die an vielen Stellen der Stadt ausliegt, und im Internet unter www.paderborn.de/literaturtage