Paderborner Literaturtage vom 8. bis 17. März

Die Paderborner Literaturtage sind auch 2019 ein gemeinsamer Kraftakt vieler Institutionen: Bibliotheken, Buchhandlungen, Verlage, Vereine, Bildungseinrichtungen, Initiativen, Theater, Museen und Gastronomiebetriebe haben zusammen mit dem Kulturamt der Stadt ein umfangreiches Programm aufgelegt.

Gleich am ersten Abend gibt es eine außergewöhnliche Zusammenarbeit: Das Literaturbüro OWL, das Theater Paderborn, die Gleichstellungsstelle und das Kulturamt der Stadt Paderborn präsentieren die beiden NRW-Förderpreisträgerinnen für Literatur.

Erstmals dabei ist das Stadt- und Kreisarchiv, das die Freuden und Geheimnisse des Lesens im Archiv einen ganzen Abend lang in Führungen, Entzifferungs-Workshops und Lesungen vorstellt. Neu ist auch der Abend im Stadtmuseum: Hier dreht sich fast alles um Paderborn: Im Mittelpunkt steht die Vorstellung des Textes „Born“ der Berliner Autorin Lisa Danulat. 2018 war er als Auftragsarbeit entstanden und bei den Literaturtagen vorgestellt worden, jetzt kommt er ins Stadtmuseum. Außerdem an dem Abend: Pen&Paper-Rollenspiele, verschiedene Lesungen, Tanztheater und ein iterarisch-musikalisches Schauspiel.

Das Gesamtprogramm mit näheren Informationen finden Sie im Internet unter www.paderborn.de/literaturtage.