Paderborner Museumsnacht am 26. August

Die Museumsnacht am 26. August 2023 ermöglicht von 18-24 Uhr Einblicke in die vielfältige Kultur- und Museumslandschaft von Paderborn bis zur Wewelsburg. Ausstellungen, Mitmach-Aktionen, Performances, Führungen und Workshops machen die Museumsnacht zu einem spannenden Erlebnis. An diesem Abend fällt auch der Startschuss für das große Ausstellungsprojekt »Panta rhei. Wasser bewegt« in den Städtische Museen und Galerien Paderborn. Im HNF können Sie unter anderem die beeindruckende Nemesis Machine erleben und im LWL-Museum in der Kaiserpfalz heißt es »Verflixt und zugenäht«.

Ein Shuttlebus bringt die Besucher:innen an die verschiedenen Veranstaltungsorte. Der Eintritt zu den Museen und Galerien ist an diesem Abend frei.

Ausführliche Infos zu den Veranstaltungen sowie die Pläne der Shuttlebusse finden Sie im Programmheft und erstmals in einer Website-App zur Museumsnacht.

Diese ist unter https://kulturamt-paderborn.lineupr.com/museumsnacht-2023 zu finden.