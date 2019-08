Paderborner Museumsnacht am 31. August ab 18 Uhr

Zu später Stunde locken die Museen und Galerien in Paderborn und in Schloß Neuhaus bis Mitternacht mit Aktionen und Veranstaltungen. Das Programm zeigt die Vielfalt der Paderborner Museumslandschaft und die Phantasie ihrer Betreiber. Renommierte Museen verschiedener Träger sind ebenso dabei wie ungewöhnliche Kunstorte und liebevoll in privater Initiative betriebene Spartenmuseen. In Schloß Neuhaus geht die Museumsnacht wieder mit dem Weinfest im Marstall-Innenhof einher. Drei Museumsnachts-Shuttle verkehren kostenlos, sodass neben den großen Museumsarealen in Paderborn und Schloß Neuhaus auch das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das Kreismuseum in der Wewelsburg, das Kunstsilo der Uni sowie der Skulpturengarten in Sennelager erreicht werden können.

Der Eintritt zu den Museen und Galerien ist an diesem Abend frei.

Weitere Informationen und das komplette Programm zur Download finden Sie hier: Paderborner Museumsnacht