Paderborner Museumsnacht

In diesem Jahr öffnen die Paderborner Museen, Sammlungen und Galerien wieder ihre Türen zu einem ganz besonderen Sommerabend. Die Museumsnacht am 27. August 2022 ermöglicht von 18-24 Uhr Einblicke in die vielfältige Kultur- und Museumslandschaft von Paderborn bis zur Wewelsburg. Ausstellungen, Mitmach-Aktionen, Performances, Führungen und Workshops machen die Museumsnacht wieder zu einem Kulturerlebnis. Ein Shuttlebus bringt die Besucher*innen an die verschiedenen Veranstaltungsorte.

Der Eintritt zu den Museen und Galerien ist an diesem Abend frei.

Weitere Informationen auch unter www.paderborn.de/museumsnacht