Paderborner Puppenspielwochen vom 22.3. bis 7.4.

In der 39. Auflage der Paderborner Puppenspielwochen werden wieder viele Facetten des Figurentheaters für Erwachsene und Kinder präsentiert. Theater aus Nah und Fern sind in Paderborn zu Gast. Für Erwachsene steht „Moby Dick“ auf dem Spielplan, ein multimediales Figurentheater nach dem Klassiker von Hermann Melville. Ebenfalls für Erwachsene: Das Stück „Die Vermessung der Welt“ frei erzählt nach dem Roman von Daniel Kehlmann, das von den Lebenswegen und der Begegnung zweier berühmter deutscher Forscher handelt.

Für kleine Puppenspielfans gibt es eine reiche Auswahl, darunter ein Klassiker von Astrid Lindgren – „Michel aus Lönneberga“. Bewegend inszeniert für Kinder ab 8 ist „Engel mit nur einem Flügel“, eine wahre Geschichte über die Kindheit eines jüdischen Jungen voller berührender Momente und Tiefgang.

Das Gesamtprogramm mit näheren Informationen finden Sie im Internet unter www.paderborn.de/puppenspielwochen und als Broschüre an vielen Stellen in der Stadt. Karten sind im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz (05251/299750) erhältlich.