Paderborner Schachtürken-Cup im HNF

Erstmals seit 2019 ist das HNF wieder Gastgeber des Paderborner Schachtürken-Cups. Zwischen Weihnachten und Neujahr treffen sich zum 17. Mal etwa 180 Schachspieler aus dem In- und Ausland, um ihre Meister zu ermitteln.

Vom 27. bis 30. Dezember können Zuschauer Amateuren und Großmeistern beim Spiel über die Schulter gucken. Es wird nach dem Schweizer System gespielt, über sieben Runden. Im Auditorium werden die Spitzenpartien an fünf Brettern live auf die Leinwand übertragen. Am 29. Dezember treten die jungen Schachspieler in einem Jugendturnier gegeneinander an. Der Wettbewerb wird in fünf Altersklassen (U8, U10, U12, U14 und U16) bestritten, um Urkunden, Pokale und Sachpreise zu gewinnen.

Organisiert und veranstaltet wird der Schachtürken-Cup in Kooperation mit dem HNF von dem Schachklub Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.

Der Eintritt ist an sämtlichen Tagen frei, eine Anmeldung für Zuschauer ist nicht notwendig.

