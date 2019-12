Paderborner Schachtürken-Cup

Mittlerweile ist es in Paderborn zur Tradition geworden, dass sich zwischen Weihnachten und Silvester Schachspieler aus dem In- und Ausland im Heinz Nixdorf MuseumsForum zur Teilnahme am Schachtürken-Cup treffen. Vom 27. bis zum 30. Dezember treten Spieler allen Alters und Könnens in sieben Runden gegeneinander an – vom Amateur bis zum Großmeister. Gespielt wird unter professionellen Spielbedingungen nach dem Schweizer System. Für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechzehn Jahren wird am 29. Dezember ein spezielles Jugendturnier angeboten. Eingeteilt in die fünf Altersgruppen U8, U10, U12, U14 und U16 spielen die Nachwuchstalente um Urkunden, Pokale und Sachpreise.

Alle Spitzenspiele im Auditorium werden live auf Leinwand im HNF und im Internet auf der Website des Schachtürken-Cups übertragen.

Für Zuschauer ist der Eintritt frei.