Paderborner Stadtmeisterschaften im Poetry Slam

Die Bühne ist bereit für einen literarischen Wettstreit der Extraklasse: Die Paderborner Stadtmeisterschaften im Poetry Slam kehren zurück und versprechen drei unvergessliche Abende voller kreativer Brillanz und mitreißender Performances. Unter der Schirmherrschaft des Kultslam e.V. finden die Stadtmeisterschaften in diesem Jahr in Form von zwei Halbfinals und einem großen Finale statt. Die Halbfinals werden am 2. Juli im Sputnik und am 3. Juli im Raum für Kunst ausgetragen. Dort werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre literarischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, um sich einen Platz im Finale zu sichern.

Das große Finale findet schließlich am 5. Juli in der Studiobühne des Theaters Paderborn. Dort werden die besten Poeten und Poetinnen aus den Halbfinals gegeneinander antreten, um den Titel des “Paderborner Rockstars” zu erringen.

Beginn: jeweils 19.30 Uhr