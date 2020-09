Paderborner Video-Slam am 27.9. im Pollux

In Paderborn steht also wieder der berühmte Video-Slam auf dem Programm, in diesem Jahr bereits zum achten Mal und erfreulicherweise erneut im Pollux-Kino, in dem um 20 Uhr die Vorstellung der Poetry Clips auf der großen Kinoleinwand beginnt. Für den Video-Slam arbeiten Textschreiber/innen und Filmemacher/innen zusammen. Durch das Zusammenspiel von Text und Video entstehen kreative und ausdrucksstarke Kurzfilme. Dieses Jahr treten sieben Teams gegeneinander an und präsentieren dem Publikum ein abwechslungsreiches Filmangebot, welches am Ende den Sieger-Clip bestimmen darf. Die Moderation übernehmen Evgenija Kosov, Gewinnerin des Deutschen Jugendfilmpreises 2017, und Finja Greiving. Abgerundet wird der Abend durch ein musikalisches Programm von Fortune Cat.

www.paderbornervideoslam.com

Tickets: www.cineplex.de/paderborn