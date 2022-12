Paderborner Weihnachtscircus: Der Nussknacker startet am 16.12.

Die Varieté Show zur Weihnachtszeit – der Paderborner Weihnachtscircus – kehrt zurück auf den Parkplatz am Schützenhof. Vom 16. Dezember bis zum 8. Januar heißt es bereits zum zweiten Mal „Vorhang auf!“ Im vergangenen Winter lockte das Spektakel trotz scharfer Corona-Maßnahmen rund 15.000 Gäste aus nah und fern in den pompösen Zeltpalast am Fürstenweg. Dieses Jahr, so hoffen die Gründer und Wahlpaderborner Sabrina und Lars Wasserthal, werden es hoffentlich noch mehr Gäste werden. Jedes Jahr gibt es eine neue Geschichte zu sehen, die mit neuen spektakulären artistischen Acts und einem Musical-Ensemble garniert, die Weihnachtszeit verschönern soll. In diesem Jahr zeigt das 30-köpfige Künstler-Ensemble aus 9 Nationen ihre eigene Version der berühmten Geschichte vom „Nussknacker“.

Der Direktor und Regisseur der Show – Lars Wasserthal – berichtet, was das Besondere an dieser Show in Paderborn ist: „Die Kombination aus Musical, Zirkus und Varieté ist tatsächlich einzigartig. Eine vergleichbare Show gibt es so einfach nicht in Deutschland. Natürlich ist es auch anstrengend und aufregend zugleich, so viele Genres unter einen Hut zu bekommen, aber das macht unsere Arbeit eben so spannend. Und die Show zu einem Unikat. Wir freuen uns wie kleine Kinder und können es kaum abwarten!“

Alle Termine und Tickets: www.paderborner-weihnachtscircus.de