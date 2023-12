Paderborner Weihnachtscircus: Die Schneekönigin neu geträumt

Vom 15. Dezember bis zum 7. Januar heißt es in diesem Winter bereits zum dritten Mal „Manege frei!“ für den Paderborner Weihnachtscircus – das winterliche Spektakel voller Höhepunkte. Die vergangenen beiden Spielzeiten waren sehr erfolgreich und viele Paderbornerinnen und Paderborner haben dieses Event nun fest als Tradition im Kalender stehen. Jedes Jahr gibt es eine neue Geschichte zu sehen, die mit neuen spektakulären artistischen Acts und einem Musical-Ensemble garniert die Weihnachtszeit verschönern soll. In diesem Jahr zeigt das 30-köpfige Künstler-Ensemble aus 12 Nationen ihre eigene Version der berühmten Geschichte „Die Schneekönigin“.

Der Direktor und Regisseur der Show,Lars Wasserthal, erzählte uns, was das Besondere an dieser Show in Paderborn ist: „Die Kombination aus Musical, Zirkus und Varieté ist tatsächlich einzigartig. Eine vergleichbare Show gibt es so einfach nicht in Deutschland. Natürlich ist es auch anstrengend und aufregend zugleich, so viele Genres unter einen Hut zu bekommen, aber das macht unsere Arbeit eben so spannend. Und die Show zu einem Unikat. Wir freuen uns wie kleine Kinder und können es kaum abwarten!“ Seine Frau Sabrina verrät: „Jedes Jahr ein so hochkarätiges Artistenensemble zusammenzustellen, ist meine Aufgabe und gar nicht so leicht. Aber es hilft uns zunehmend, dass die Show jedes Jahr mehr internationale Aufmerksamkeit bekommt und Künstler bis nach Las Vegas von unserer Show schwärmen und gerne für uns arbeiten wollen!“

Mit viel Liebe zum Detail, von der Deko bis zum Kostüm, von der Musikauswahl bis zur Wahl der angebotenen Speisen und Getränke, das Direktorenpaar Lars und Sabrina Wasserthal verspricht erstklassigen Genuss auf allen Ebenen.

Tickets gibt es online unter: www.paderborner-weihnachtscircus.de